Российские ученые сфотографировали белую радугу
Ученые из России, которые принимали участие в экспедиции «Арктический плавучий университет — 2023», заметили и сфотографировали белую радугу.
Это необычное оптическое явление специалисты наблюдали на пути к мысу Желания. Обычно этот феномен длится всего несколько секунд, а увидеть его можно чаще всего в Арктике или в других окутанных туманом областях.
Участница экспедиции Юлия Смирнова объяснила, что белая радуга формируется на более мелких каплях тумана, в отличие от разноцветной, которая появляется на крупных каплях дождя.
Девушка также добавила, что ученым из другой, первой группы экспедиции, дважды посчастливилось наблюдать белую радугу.
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