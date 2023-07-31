Российские ученые сфотографировали белую радугу

Ученые из России, которые принимали участие в экспедиции «Арктический плавучий университет — 2023», заметили и сфотографировали белую радугу.

Это необычное оптическое явление специалисты наблюдали на пути к мысу Желания. Обычно этот феномен длится всего несколько секунд, а увидеть его можно чаще всего в Арктике или в других окутанных туманом областях.

Участница экспедиции Юлия Смирнова объяснила, что белая радуга формируется на более мелких каплях тумана, в отличие от разноцветной, которая появляется на крупных каплях дождя.

Девушка также добавила, что ученым из другой, первой группы экспедиции, дважды посчастливилось наблюдать белую радугу.