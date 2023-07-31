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В России разработали шприц для самоинъекций

4pda.to
Опубликовано: 31.07.2023 19:00 0 99
В России разработали шприц для самоинъекций

Ученые из МИСИС (Национальный исследовательский технологический университет) и Сколково (Инновационный центр) создали умный электронный шприц под названием «Комарик», который позволяет человеку самостоятельно делать инъекции, даже если он боится уколов.

Устройство оснащено электромотором, который варьирует скорость прокола и ограничителем, позволяющим менять глубину. Кнопка на девайсе незаметно прокалывает кожу, а благодаря панели игла становится практически не видна.

«Комарик» оснащен датчиком, который уберегает от случайного срабатывания, также «умный» шприц имеет ограничитель, который не позволяет использовать прибор повторно.

Устройство имеет аккумулятор, который заряжается через разъем USB. Без дополнительной зарядки, можно сделать до 20 уколов.

Разработчики надеются удерживать цену на прибор в пределах 5000 рублей.

«Комарик» станет выходом для тех людей, у которых нет возможности делать уколы у врача или же, когда человеку необходима срочная инъекция. 

 

4pda.to
Опубликовано: 31.07.2023 19:00 0 99
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