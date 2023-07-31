Один из турецкий пляжей был закрыт после обнаружения неразорвавшихся мин

Инцидент произошел в Стамбуле в районе Шиле. Когда на пляже были обнаружены почти 30 неразорвавшихся боеприпасов.

Один из отдыхающих заметил ядра в море и сообщил об этом в полицию.

Водолазы обнаружили не менее 28 мин, 8 из них доставили на берег, чтобы в дальнейшем уничтожить.

Обезвреживание найденных боеприпасов запланировано на 2 августа.