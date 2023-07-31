Один из турецкий пляжей был закрыт после обнаружения неразорвавшихся мин
Инцидент произошел в Стамбуле в районе Шиле. Когда на пляже были обнаружены почти 30 неразорвавшихся боеприпасов.
Один из отдыхающих заметил ядра в море и сообщил об этом в полицию.
Водолазы обнаружили не менее 28 мин, 8 из них доставили на берег, чтобы в дальнейшем уничтожить.
Обезвреживание найденных боеприпасов запланировано на 2 августа.
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