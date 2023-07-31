«Русалка» из России рассказала о своем взаимодействии с морским миром

С конца весны этого года, россиянка Дарья из города Краснодар работает русалкой в океанариуме Китая. Сейчас девушка решила поделиться своим опытом плавания с морскими животными.

Она плавает без маски и в специальном костюме, развлекая посетителей.

Однажды, уже в Корее, а не в Китае, произошел достаточно экстремальный случай, Дарья случайно толкнула акулу, после чего та запомнила девушку и начала гоняться за ней, чтобы толкнуть в ответ.

Сейчас Дарья не плавает с морскими хищниками, но во время ее работы происходят нечастые встречи с дельфинами, которые по ее словам всегда приветливы и любят, когда работники проходят мимо бассейна, в котором те плавают. Животные, даже высовывают из воды мордочки, чтобы их погладили. Однако не смотря на всю приветливость дельфинов, Дарья предупредила, что плавать с ними опасно, хищник может внезапно утянуть человека под воду.

В настоящее время, девушка плавает вместе с флаундерами (рыбки известные по мультфильму «Русалочка»). Переодически во время выступлений Дарья и ее коллеги подкармливает рыбок креветками, во время прикорма рыбки плавают по кругу, а их траектория движения напоминает «золотистый» водоворот.