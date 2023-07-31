Спасатель рассказал правила выживания на воде во время шторма

Начальник отдела аварийно-спасательных работ «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков рассказал о том, как выжить на воде во время шторма.

Спасатель рекомендует вместо того, что растрачивать драгоценные силы на борьбу с природой - «поддаться» ей. Необходимо грести только на волне, при этом двигаясь к суше и тогда море само поможет вам достичь берега.

Между приходами волн нужно немного отдохнуть, чтобы набраться сил, но при этом не забывать следить через плечо, когда подойдет следующая волна.

Спасатель напомнил, что в шторм категорически нельзя находиться в воде, однако если вы все же в ней оказались, то первое, что нужно сделать, (как бы банально это не звучало), успокоиться и стараться не паниковать.

От себя добавим, что паника является вашим главным врагом в чрезвычайной ситуации. Без самоконтроля вы не сможете следовать правилам выживания и, соответственно, ваши шансы спастись будут близки к нулю.

Помните! Либо вы победите панику, либо она вас.