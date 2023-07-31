В Узбекистане женщина застряла в лифте и погибла в течение трех дней

Инцидент произошел в Узбекистане, город Ташкент.

Погибшая женщина работала почтальоном. Еще 24 июля, Ольга отправилась разносить письма, а после пропала.

Тело женщины обнаружили в лифте спустя три дня. Сообщается, что родственники погибшей подали заявление о пропаже сразу после того, как Ольга не вернулась домой.

Предварительное медицинское заключение указывает на ишемическую болезнь сердца и острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность, ставшую причиной смерти.

Как выяснилось позже, Ольга застряла в лифте, когда тот находился на самом последнем этаже. Крики женщины никто не слышал и, соответственно, никакой помощи оказано не было.

Как рассказывают местные жители, лифт в последнее время находился в неисправном состоянии и подобные поломки были частым явлением.

В Генеральной прокуратуре заявили, что обстоятельства смерти все еще выясняются и подробная информация будет представлена позже.

Погибшая была замужем, у нее осталась маленькая дочь.