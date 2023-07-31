Жители Земли скоро смогут увидеть два суперлуния

В августе 2023 года на Земле будет два суперлуния, это время, когда Луна будет находиться на минимальном расстоянии от нашей планеты.

Явление можно будет наблюдать 1 и 30 августа, сам факт того, что два суперлуния произойдут в один месяц - редкий феномен.

В эти дни Луна будет визуально выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Астрофизик НАСА Фред Эспенак советует наблюдать за этим событием в теплые летние ночи, когда полная Луна взойдет на востоке, почти сразу после захода солнца.