Некоторые россияне могут лишиться пенсии

Юрист Вадим Виноградов предупредил о возможности отказа в пенсии для тех россиян, которые не наберут достаточный стаж работы или у них будет не хватать индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициенты).

Для получения пенсии необходимо иметь стаж работы не менее 14 лет и 25,8 пенсионных балла. Если эти условия не выполнены, есть два варианта как выйти из этой ситуации: первый - продолжать работать до накопления нужного стажа и второй - докупить недостающие баллы, это можно сделать обратившись с заявлением в Социальный фонд.

При этом важно помнить, что годовая уплата страховых взносов добавляет год к страховому стажу, но докупить можно только половину страхового стажа.