Появились кадры смытого пляжа в Сочи

Опубликована видеозапись, на которой запечатлены последствия мощного шторма в Сочи.

На видео запечатлены разрушенные на пляже беседки и торговые лавки. Видно, как вода до сих пор доходит до входа на пляж, к тому же волны накрывают находящуюся рядом пристань (прилагаем скриншот из видео).

Из-за начавшейся еще вчера (28 июля) непогоды, часть пляжей в Сочи и Геленджике была закрыта, на территории зоны отдыха были подняты красные флаги, а в вход перекрыт сигнальными лентами.