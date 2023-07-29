В «Одноклассниках» уберут возможность ставить оценки под фото

Социальная сеть «Одноклассники» решила убрать функцию оценок под фото.

Эта мера нацелена на создание комфортной среды в соцсети.

Кроме того, ранее были запущены ограничения на токсичные и оскорбительные комментарии. Если пользователь нарушает правила ОК, ему ограничивают возможность комментировать посты.

Добавим, что в «Одноклассниках» уже появилась еще одна новая функция - возможность ставить анонимные классы.