В «Одноклассниках» уберут возможность ставить оценки под фото
Социальная сеть «Одноклассники» решила убрать функцию оценок под фото.
Эта мера нацелена на создание комфортной среды в соцсети.
Кроме того, ранее были запущены ограничения на токсичные и оскорбительные комментарии. Если пользователь нарушает правила ОК, ему ограничивают возможность комментировать посты.
Добавим, что в «Одноклассниках» уже появилась еще одна новая функция - возможность ставить анонимные классы.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!