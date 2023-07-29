Норвежские олени «поели» в России на 420 миллионов рублей

Зимой этого года 40 северных оленей из Норвегии пересекли российскую границу и паслись более двух месяцев на территории Мурманской области.

Между Россией, Норвегией и Финляндией находится международный природный заповедник «Пасвик». Именно с территории этого заповедника, только с норвежской стороны, и пришли олени.

Российская сторона выдвинула иск о возмещении ущерба за незаконный выпас животных. По подсчетам руководства, он составил 47 миллионов норвежских крон (420 млн рублей).

В свою очередь, норвежские чиновники добавили, что единая позиция по поводу этого инцидента еще не сформирована, но они намерены встретиться с российским руководством «Пасвика» для обсуждения произошедшего.