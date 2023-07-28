Стала известна стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль

Компания Skolkovo Realty провела исследование и определила стоимость самой дешевой квартиры с видом на Московский Кремль, она составляет 27,5 миллионов рублей.

Это жилье находится в Пресненском районе и имеет площадь 31 квадратный метр. Сейчас вторичный рынок Москвы располагает 31 квартирой с подобным видом из окна и количество подобных лотов с середины весны этого года почти не изменилось.

При этом согласно исследованию, самая дорогая квартира стоит 266 миллионов и расположена в Таганском районе.