Финляндия прекращает прием заявлений на все категории виз и обслуживание клиентов в Санкт-Петербурге

Это произойдет с 1 августа 2023 года.

Прием будет прекращен как в консульстве, так и в визовом центре Финляндии.

А с 1 сентября 2023 года прекратится обслуживание в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Единственное финское посольство останется в Москве.

Напомним, что с сентября 2022 года, Финляндия сократила прием заявлений от граждан России на все несрочные визы, а также запретила въезд в страну практически по любым целям, что привело к тому, что чрезвычайно мало заявителей в РФ получили визы Финляндии и тем более ВНЖ.