Финляндия прекращает прием заявлений на все категории виз и обслуживание клиентов в Санкт-Петербурге
Это произойдет с 1 августа 2023 года.
Прием будет прекращен как в консульстве, так и в визовом центре Финляндии.
А с 1 сентября 2023 года прекратится обслуживание в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Единственное финское посольство останется в Москве.
Напомним, что с сентября 2022 года, Финляндия сократила прием заявлений от граждан России на все несрочные визы, а также запретила въезд в страну практически по любым целям, что привело к тому, что чрезвычайно мало заявителей в РФ получили визы Финляндии и тем более ВНЖ.
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