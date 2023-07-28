Россиянка рассказала о посадке самолета во время грозы

В Москве россиянка сняла видео после посадки самолета в ночное время среди сильной грозы и сверкающих молний (прилагаем скриншот из видео).

Воздушное судно летело из Санкт-Петербурга в Москву, но из-за погодных условий не смогло приземлиться во Внуково и было перенаправлено в Шереметьево.

По словам пассажирки, самолет «швыряло из стороны в сторону, а вокруг сверкали молнии», потом у нее сложилось ощущение, что самолет остановился прямо в воздухе, а затем появилось чувство, будто он падает вниз.

Находившимся на борту пришлось два часа кружить над аэропортом, прежде чем они смогли приземлиться.

В конце ролика девушка рассказала, что после посадки, пассажирам задали вопрос о том, хотят ли они улететь во Внуково. Согласием ответил только один человек.