В Америке парень выкопал канал на одном из пляжей и вызвал бешеный поток воды

Случай произошел в штате Флорида. Судя по всему, молодой человек решил осуществить свою мечту детства и выкопал огромный туннель, который «объединил» два водоема.

На опубликованном видео можно заметить как отдыхающие на пляже, даже пытаются искупаться в потоке, но из-за силы течения некоторых из них тут же выныривают (прилагаем скриншот из видео).

Ситуация явно вышла из под контроля и скорее всего, такой исход событий не входил в изначально задуманные планы копателя.

В конечном счете, на место инцидента приехала полиция.