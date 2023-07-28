Названа одна из главных опасностей для пассажиров перед вылетом

Эксперт по кибербезопасности Амир Таригат предупредил пассажиров об опасности публикации фотографий своих посадочных талонов в соцсетях.

Он объяснил, что таким образом преступники могут получить доступ к персональным данным пассажира: адресу, номеру телефона и e-mail. Кроме того, они могут использовать эту информацию для проникновения на рабочее место человека, улетевшего в отпуск.

Чтобы максимально себя обезопасить, от подобного несанкционированного проникновения, Таригат призвал установить двухфакторную аутентификацию на все учетные записи.