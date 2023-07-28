Неизвестные проникли в дом пожилого мужчину и оставили ему денег

Неизвестные воры в Индии проникли в дом 80-летнего мужчины, но не стали ничего красть и оставили ему купюру в 500 рупий (около 550 рублей).

Мужчина проживающий в столице Индии, городе Нью-Дели, решил поехать в гости к сыну в штат Харьяна. Уже по прибытии, пенсионеру сообщили, что в его дом проникли воры.

Отец с сыном поспешили обратно в столицу, но после тщательного обследования дома они обнаружили, что ничего не пропало, более того, воры, даже не пытались вскрыть шкафы или ящики. Единственное, что оказалось взломано - это замок на воротах, где отец с сыном и обнаружили деньги.

Позднее пенсионер добавил, что у него и не было никаких ценных вещей, но тем не менее, причина такого странного поведения воров остается загадкой.