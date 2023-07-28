Страны БРИКС откликнулись на предложение России о создание собственного модуля для РОС

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия предложила создать национальный модуль для стран БРИКС в составе будущей российской орбитальной станции (РОС).

Борисов подчеркнул, что инициатива нашей страны «нашла отклик» у стран-участниц союза.

Он также отметил, что в ходе своего последнего посещения ЮАР (Южно-Африканская Республика) озвучил это предложение главам космических агентств, и оно получило поддержку.

Ранее Борисов также предложил странам Африки участвовать в проекте РОС и создавать свои национальные модули для станции.

Разработка эскизного проекта новой станции ведется Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия», первый этап работы завершится в следующем году. А первый модуль новой станции планируется запустить в 2027 году, куда в 2028 году будут отправлены космонавты.

РОС должна быть готова к моменту вывода Международной космической станции из эксплуатации, что произойдет к 2030 году.