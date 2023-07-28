На Камчатке двое мужчин решили накормить медведя конфетами
Судя по кадрам из видео, хищник самостоятельно подошел к жилищу, где остановились двое мужчин.
Медведь кажется вполне дружелюбным, ест угощения и не проявляет никакой агрессии (прилагаем скриншот из видео).
Сначала косолапый побоялся подходить к людям, но буквально через несколько секунд стал есть с рук конфеты, затем мужчины угостили хищника куриным яйцом.
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