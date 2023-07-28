Япония запретит экспорт в Россию еще одного вида автомобилей
С 9 августа Япония запретит экспорт в Россию автомобилей, которые имеют объем двигателя больше 1,9 литра.
Это решение было объявлено министром экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимурой. Ограничения также распространятся на покрышки для крупногабаритного транспорта и на автомобили, которые имеют гибридный двигатель.
Такие меры были приняты в соответствии с 11-м пакетом санкций ЕС против России. Министр подчеркнул, что Япония будет следовать всем ограничениям, введенным в отношении РФ.
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