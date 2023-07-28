В Крыму прошел сильный шторм

В ночь с 27-28 июля в местных пабликах появились сообщения о сильных ливнях с грозой в Севастополе.

Сообщается, что ураган сорвал крыши с домов и облицовку, а также стал причиной перебоев с электричеством.

На одном из выложенных видео, дождь заливает подъезд, а жильцы пытаются хоть как-то его остановить и, судя по кадрам, безуспешно (прилагаем скриншот из видео).

Похожая ситуация с погодой наблюдалась в Симферополе.