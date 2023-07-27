В Китае изобрели очки от укачивания

В соцсетях набрали популярность очки, которые помогают бороться с укачиванием во время поездок.

Они состоят из четырех кружков, заполненных синей жидкостью, которая имеет уникальную способность обманывать вестибулярный аппарат и вместе с ним наш мозг, заставляя человека чувствовать себя на ровной поверхности.

Очки можно использовать в любых транспортных средствах, на которых возможно укачивание: самолет, катер, поезд и т.п.