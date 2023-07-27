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Свинья по имени Пикассо нарисовала картины на 1 млн долларов

m.fishki.net
Опубликовано: 27.07.2023 22:54 0 128
Свинья по имени Пикассо нарисовала картины на 1 млн долларов

Жительница ЮАР Джоан Лефсон спасла маленького поросенка от скотобойни и назвала его Пикассо.

Однажды, играясь с кистью, свинья начала рисовать необычные яркие картины и, как ни странно, ее талант не остался незамеченным, коллекционеры  по всему миру начали заказывать ее работы.

Джоан продала уже более 40 картин своей «домашней художницы», а одна из них была продана за 1,7 тыс. фунтов стерлингов. Сейчас свинья чаще использует природные материалы вместо красок: клубнику, гуаву и другие культуры.

В настоящее время Пикассо является единственной свиньей в мире, которая умеет рисовать, а ее картины пользуются популярностью в том числе в США, Южной Кореи и Великобритании. 

 

m.fishki.net
Опубликовано: 27.07.2023 22:54 0 128
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