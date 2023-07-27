МВД Чечни отказывается выдавать загранпаспорта мужчинам моложе 30 лет без сопровождения и согласия родителей

Такое решение необходимо, чтобы исключить все риски, в случаях, когда цели поездки противоречат интересам России.

Ведомство ссылается на протокол заседания Антитеррористической комиссии регионального совета от 2015 года, но правозащитники считают, что такое решение противоречит законодательству и нарушает, гарантированное Конституцией РФ право граждан на свободу передвижения.

Ранее подобная проблема с загранпаспортами была актуальна для юных девушек, а сейчас без поручителя документ не будет выдаваться мужчинам, чей возраст входит в категорию призывного.