МВД Чечни отказывается выдавать загранпаспорта мужчинам моложе 30 лет без сопровождения и согласия родителей
Такое решение необходимо, чтобы исключить все риски, в случаях, когда цели поездки противоречат интересам России.
Ведомство ссылается на протокол заседания Антитеррористической комиссии регионального совета от 2015 года, но правозащитники считают, что такое решение противоречит законодательству и нарушает, гарантированное Конституцией РФ право граждан на свободу передвижения.
Ранее подобная проблема с загранпаспортами была актуальна для юных девушек, а сейчас без поручителя документ не будет выдаваться мужчинам, чей возраст входит в категорию призывного.
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