В Астрахани на территории детского сада был задержан голый мужчина

Все началось с того, что обнаженный мужчина был замечен рядом с ТЦ, который находится недалеко от детского сада.

Стражи правопорядка попытались его задержать, однако новоиспеченный «Адам» явно не был рад такому ходу событий и зачем-то сломал забор детского сада, а после забежал на его территорию.

В конечном счете мужчину поймали (прилагаем скриншот из видео).

Неизвестно, был ли нарушитель в состоянии наркотического опьянения, в настоящее время он отправлен на медицинское освидетельствование.