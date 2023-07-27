В Астрахани на территории детского сада был задержан голый мужчина
Все началось с того, что обнаженный мужчина был замечен рядом с ТЦ, который находится недалеко от детского сада.
Стражи правопорядка попытались его задержать, однако новоиспеченный «Адам» явно не был рад такому ходу событий и зачем-то сломал забор детского сада, а после забежал на его территорию.
В конечном счете мужчину поймали (прилагаем скриншот из видео).
Неизвестно, был ли нарушитель в состоянии наркотического опьянения, в настоящее время он отправлен на медицинское освидетельствование.
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