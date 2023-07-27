Пожары, бушующие в Греции, могут распространиться на еще одну страну Европы

Из-за сильных ветров в Средиземноморье, лесные пожары, бушующие в Греции, могут распространиться на Испанию, первым принять удар стихии рискует столица - Мадрид.

В настоящее время, большинство районов рядом с Мадридом и ближайшие с ним регионы находятся в режиме повышенной готовности.

Метеорологи связывают аномально высокие температуры на юге Европы с природным феноменом Эль-Ниньо, (колебания температуры верхнего слоя воды, которые способные вызвать экстремальную непогоду), и с тепловым взрывом в Сахаре.

Лесные пожары и другие катаклизмы, вызванные ускорением глобального потепления, ставят под угрозу всю тур индустрию Европы.