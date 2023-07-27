Бывший сотрудник американской разведки рассказал, что США уже много лет скрывают тайну о существовании НЛО

Бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США, Дэвид Груш, рассказал Конгрессу о тайной программе по изучению НЛО.

Он утверждает, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты и скрывают эту информацию от общественности.

В июне Груш дал ряд интервью, в которых раскрыл подробности работы в секретной государственной комиссии по изучению «неопознанных летающих феноменов».

На его слова обратили внимание конгрессмены-республиканцы, которые инициировали официальное расследование в отношении НЛО и пригласили экс-разведчика на выступление в Конгресс. На слушаниях также выступили отставные военные пилоты, которые тоже стали очевидцами НЛО (прилагаем фото Дэвида Груша).