Пилот самолета спас жизни 175 пассажирам

Опытный пилот авиакомпании Allegiant избежал столкновения с частным самолетом в воздухе и спас жизни 175 пассажиров.

По словам очевидицы, рейс следовал по маршруту Флорида — Кентукки, когда лайнер на протяжении 20 секунд начал резко набирать высоту. Пассажиры были очень напуганы и по началу решили, что самолет попал в зону турбулентности, однако пилот опроверг их теорию и объяснил, что воздушный лайнер, на котором они летят, едва не столкнулся с другим самолетом.

Во время инцидента одна из стюардесс упала и повредила запястье, чтобы оказать помощь девушке, самолет взял обратный курс и приземлился в аэропорту из которого изначально вылетел.

Компания Allegiant выдала пассажирам ваучеры на 200 долларов, однако шокированная очевидица сказала, что она «больше никогда не полетит на самолете и скорее всего эти деньги пропадут».