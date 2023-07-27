Мужчина решил устроить человеческое жертвоприношение, чтобы разбогатеть

50-летний житель Бенина (страна в Западной Африке) по имени Пом Банда привез своего 9-летнего сына в Нигерию (другая страна в Западной Африке) под предлогом, что хочет устроить его на работу помощником по хозяйству.

Мальчик действительно проработал там целый месяц, а после в присутствии ребенка, его отцу выдали за него заработную плату 35 тысяч нигерийских найр (в переводе на российскую валюту, это около 4 тысяч рублей).

Затем отец мальчика договорился уже с другим человеком и снова привез своего сына в Нигерию, только на этот раз мальчик должен был стать жертвой магического ритуала. Это был план Пома, чтобы разбогатеть. Банда и его единомышленники уже даже нашли знахаря для проведения ритуала, однако их планы к счастью не сбылись. Знахарем оказался сотрудник полиции под прикрытием.

В настоящее время продолжается следствие, после которого отца мальчика и других соучастников преступления ждет суд, где им изберут меру наказания.