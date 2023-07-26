Гигантские барсуки напугали мужчину

В Великобритании мужчина, ищущий пропавшую кошку, столкнулся с буйными барсуками размером с английского бульдога.

Стивен Макдональд вернулся из своего путешествия и узнал, что его кошка по кличке Ниш потерялась. Мужчина поспешил на поиски пропавшей любимицы и наткнулся на двух огромных барсуков. Макдональд стал их фотографировать и в этот момент один из зверьков с огромной скоростью побежал на него. В последний секунду, мужчина успел отодвинуть ногу, иначе, как утверждает Стивен, животное могло бы сломать ему ее. Второй барсук после марш-броска своего сородича устремился вслед за ним, не тронув мужчину.

Стивен искренне рекомендовал не приближаться к таким животным, ввиду их грозного характера и огромных когтей.