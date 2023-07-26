Стал известен список самых ненадежных китайских автомобилей

Страховой Дом ВСК опубликовал исследование, в котором названы самые ненадежные китайские автомобили, попадающие в ДТП на территории России.

По статистике обращений за компенсацией по полису ОСАГО, на первом месте оказалась марка Chery с 37% обратившихся, на втором и третьем - Geely и Haval с частотой обращения в 28% и 20%.

В рейтинг из оставшихся 14% далеко не самых надежных автомобилей вошли Great Wall, Changan, Faw, Omoda.

Tiggo 7, Tiggo 4 и Tiggo 8 являются лидерами по количеству ДТП среди моделей Chery, у Geely - Emgrand, Coolray и Atlas, а у Haval - F7, Jolion, а также машины серии H.