В Омске на ярмарке произошла давка в очереди за бесплатным мороженным

В Омске на ярмарке произошла давка в очереди за бесплатным мороженым, которое раздавала компания «Айс-Групп».

Видео опубликовал портал Ngs55.ru, на нем видно, как люди пытаются пробраться к павильону, где идет раздача угощений. Некоторые из них чуть ли не идут «по головам», одна из женщин и вовсе закричала, что ей сейчас сломают руку. А продавец бесплатного мороженого призывала присутствующих не давить детей (прилагаем скриншот из видео).

При этом на выставке есть холодильники с мороженым стоимостью от 50 до 80 рублей, но там никто ничего не покупал.