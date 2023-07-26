Стали известны результаты опроса о странах, в которые россияне боятся ездить больше всего

Аналитики компании «Группа Ренессанс страхование» и Ozon Travel опросили российских туристов, чтобы выяснить, какие страны вызывают у них больше всего страха.

Согласно результатам опроса, наибольший страх вызывают США, Франция, Мексика, Индия и Тунис. Безопасными по мнению граждан России считаются Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ.

Оказалось, что 28% респондентов боятся путешествовать из-за боязни заразиться неизвестным вирусом в стране пребывания, а 21%, что у них возникнут сложности с возвращение в Россию.