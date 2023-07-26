Пенсионер захотел помочь «следствию» и лишился квартиры и сбережений

В Ростове-на-Дону зафиксирован случай очередного мошенничества, в результате которого пожилой мужчина потерял крупную сумму денег и свое жилье.

Все началось с уже классической для мошенников схемы, с звонка по телефону. Неизвестные, выдавая себя за сотрудников силовых структур, попросили пенсионера помочь раскрыть дело о черных риелторах. Для этого мужчина должен был перевести деньги на «безопасный счет». После этого мошенники убедили его продать квартиру, обещая вернуть деньги после того, как преступники будут пойманы.

Однако, этого не произошло, и пенсионер потерял все свои сбережения и имущество, в общей сложности ущерб оценивается около 4 миллионов рублей.