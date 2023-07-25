В Москве стихийно появился настоящий «электрический стул»

В дворе ЖК «Мир Митино» в Москве прямо под стулом произошло возгорание кабеля. Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы» (прилагаем скриншот из видео).

На кадрах видно, как происходит хлопок и огонь проходит сквозь сиденье стула. Пользователи соцсети шутят, что он «электрический».

Позднее стул огородили металлическими решетками и сообщили, что при инциденте никто не пострадал.