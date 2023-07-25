Стало известно о том, где и как живет олимпийская чемпионка Елена Исинбаева

Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, теперь является резидентом Тенерифа, одного из островов Испании.

Спортсменка живет вместе с мужем и детьми в городе Арона, также в ее владениях находятся дом в Кальяо Сальвахе и недвижимость в Эль-Пальм-Мар, площадь которой приблизительно равна 200 квадратным метрам. Информация об этом появилась у El Digital Sur.

Елена также написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что ее награды и звание от ЦСКА являются лишь номинальными.

Напомним, что Исинбаева является майором ВС РФ и членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).