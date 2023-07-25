Будущий король Норвегии поделился мыслями о работе своей мечты

Крон-принц Норвегии Хокон в интервью Royal Central рассказал, что если бы он не был будущим королем, то выбрал бы профессию серфингиста и устроил бы мировое турне.

Крон-принц имеет двоих детей: принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра, которая судя по всему, разделяет мечту отца и уже является профессиональной серфингисткой, она также завоевала несколько наград, среди которых победа в чемпионате Норвегии по серфингу среди юниоров.

Хокон стал престолонаследником в 17 лет. В этом же возрасте началась его подготовка к роли короля. Он отметил, что отец по-прежнему помогает ему принимать важные решения и готовиться к своему будущему еще более высокому статусу.