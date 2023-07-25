В Сочи таможенники остановили мужчину, пытавшегося вывести за границу двух ястребов
В городе Сочи на границе с Абхазией таможенники остановили водителя автомобиля, который пытался вывезти из России двух редких ястребов.
Животные были обмотаны скотчем и находились в отсеке для запасного колеса.
Водитель не имел необходимых документов, чтобы перевозить этих птиц, также у него не была подана декларация.
Сотрудники таможенной службы конфисковали ястребов и отправили их в один из местных санаториев. Мужчина, в свою очередь, был оштрафован.
Сообщается, что возраст похищенных ястребов был 1 год.
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