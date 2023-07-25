Россиянам рассказали во сколько им обойдется отдых в Грузии

Стоимость недельного пляжного отдыха в Грузии на двоих начинается от 30 тысяч рублей без учета авиабилетов.

Популярными курортами являются Батуми, Квариати, Кобулети и Уреки. Проживание в менее комфортабельных гостиницах обходится от 30 тысяч рублей за двоих. Стоимость проживания в пятизвездночных отелях начинается от 135 тысяч рублей.

Рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно стоят от 64 до 66 тысяч рублей за одного человека, также есть рейсы из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси. Помимо этого, у российских туристов пользуются популярностью экскурсионные программы и сити-туры.