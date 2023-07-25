Ассоциация туроператоров предоставила актуальную информацию о лесных пожарах в Турции

1. Огонь находится далеко от зоны, где располагаются туристы, ближайший к местам возгорания поселок - Гейнюк.

2. Ближе, чем на 5 километров к отелям огонь не распространялся.

3. Туристы не будут подлежать эвакуации, так как для них нет угрозы. Пожар в горах потушен на 80%, сейчас идет пролив с воздуха уже потушенных зон.

4. Российские туроператоры не замечают отказов от уже купленных путевок в Турцию из-за лесных пожаров. Туристы находящиеся в Турции продолжают отдыхать.