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Мужчина спас кобру, напоив ее водой

India Today
Опубликовано: 25.07.2023 11:45 0 152
Мужчина спас кобру, напоив ее водой

Случай произошел в Индии, штат Тамилнад, когда мужчина по имени Натараджан обнаружил потерявшую сознание кобру возле своего дома.

Он вызвал на помощь активиста, который занимается охраной окружающей среды.

Челла (имя активиста) обнаружил, что рептилия страдает от сильного обезвоживания. Он напоил кобру водой из бутылки и змея пришла в себя.

Затем он поймал ее с помощью еще одной пластиковой бутылки и отнес в лес.

Активист предположил, что причиной такого печального состояния могла стать употребившая яд крыса, которую когда-то проглотила змея.

Все происходящее было заснято на видео (прилагаем скриншот из него). 

 

India Today
Опубликовано: 25.07.2023 11:45 0 152
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