Дома в Канаде ушли «под воду» из-за шторма
Провинцию Новая Шотландия на восточном побережье Канады накрыл шторм.
В результате стихийного бедствия под воду ушли жилые здания и дороги. За сутки выпала трехмесячная норма осадков, сам шторм начался 21 июля.
Было повреждено 19 мостов, еще 6 оказались целиком уничтожены. Канадская национальная железная дорога также пострадала.
Премьер-министр Новой Шотландии Тим Хьюстон заявил, что восстановление после перенесенного ущерба будет стоить сотни миллионов долларов. Также он дополнил, что уровень воды снижается, но кое-где он все еще достаточно высок.
Восстановление инфраструктуры начнется после того, как вода опустится до безопасной отметки.
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