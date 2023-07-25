Дома в Канаде ушли «под воду» из-за шторма

Провинцию Новая Шотландия на восточном побережье Канады накрыл шторм.

В результате стихийного бедствия под воду ушли жилые здания и дороги. За сутки выпала трехмесячная норма осадков, сам шторм начался 21 июля.

Было повреждено 19 мостов, еще 6 оказались целиком уничтожены. Канадская национальная железная дорога также пострадала.

Премьер-министр Новой Шотландии Тим Хьюстон заявил, что восстановление после перенесенного ущерба будет стоить сотни миллионов долларов. Также он дополнил, что уровень воды снижается, но кое-где он все еще достаточно высок.

Восстановление инфраструктуры начнется после того, как вода опустится до безопасной отметки.