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Персональный тренер Марго Робби рассказал как актриса готовила себя к роли Барби

Daily Mail
Опубликовано: 25.07.2023 09:00 0 144
Персональный тренер Марго Робби рассказал как актриса готовила себя к роли Барби

Личный тренер Марго Робби, Дэвид Хиггинс, рассказал о том, как актриса готовилась к роли Барби в недавно вышедшем фильме с название в честь имени главной героини - «Барби».

Он отметил, что в тренировки Марго входил пилатес и силовые с отягощением, а также занятия танцами. Хиггинс также помог ей скорректировать диету, он исключил из ее рациона вредную пищу такую как фастфуд, полуфабрикаты и т.п. Также по рекомендациям тренера, актриса занималась интервальным голоданием по системе 16:8.

Однако главной задачей для актрисы было не просто получить красивое и подтянутое тело, а улучшить свою гибкость и самочувствие, так как «это обычно и траслируется на камеру».

Атмосфера спортзала вписалась в фильм , показала его эстетику и помогла актерам сохранять хорошее самочувствие, хотя центральной темой была не эстетическая составляющая, а именно состоянии гармонии у звезд. 

 

Daily Mail
Опубликовано: 25.07.2023 09:00 0 144
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