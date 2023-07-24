Суд оштрафовал знаменитую экоактивистку Грету Тунберг

Шведский суд оштрафовал Грету Тунберг на 1500 шведских крон (144 доллара или почти 13 000 рублей в пересчете на российскую валюту) за неповиновение приказам полицейских во время протестной акции в городе Мальмё, Швеция).

Активистка подтвердила, что пошла наперекор приказам полиции, однако Тунберг не признала наличие состава преступления в том, что она делала. Свои действия она назвала необходимостью в связи с климатическим кризисом.

Но, суд, в свою очередь, «разглядел» состав преступления, признал вину молодой активистки и назначил штраф, (сумму мы писали выше), а также взнос в шведский фонд помощи жертвам преступлений на 1 тысячу крон (около 100 долларов или почти 9000 рублей).

В июне 2023 года Тунберг и другие экоактивисты предприняли попытку заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё, при этом они полностью игнорировали приказы полиции, которая призывала активистов покинуть гавань.