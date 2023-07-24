Ozon примет на работу более 500 осужденных

У онлайн-магазина Ozon стартует проект «Ozon без осуждения», который поможет бывшим заключенным легализоваться и социализироваться.

Для этого компания намерена нанять 500 человек, которые были приговорены к мягкому режиму наказания. Бывшие заключенные будут работать на складах, у них будет возможность брать доп смены за двойную оплату, также им будет предоставлено питание.

Однако данное предложение распространяется только на тех, кто был осужден впервые и кому назначены принудительные работы.

Дополним, что в проекте будут участвовать Московская область, Ростов-на-Дону и Казань, а количество осужденных не будет превышать 10% от количества работников каждого из складов.