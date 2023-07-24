Один из городов Липецкой области атаковали мотыльки

В городе Елец (Липецкая область) произошел инцидент, связанный с массовым вылетом мотыльков.

В сообществе «Мы из Ельца. Городское сообщество» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором видно, как насекомые летят на встречу автомобилям и тем самым затрудняют им движение. Все это происходит недалеко от Каракумского моста (прилагаем фото с места инцидента).

Энтомологи, (ученые занимающиеся исследованием насекомых), говорят, что подобные «атаки» случаются раз в 2-4 года и происходят по причине повышенной влажности.

Живут эти насекомые, которых еще называют бабочки-поденки, недолго, всего несколько часов. Не смотря на то, что явление выглядит, как одна из десяти казней египетских, оно, по словам экспертов, не представляет особой опасности для человека.