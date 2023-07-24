В Москве украли кабель Министерства обороны

В Москве произошла кража более 1 километра кабеля Министерства обороны (МО) России.

В настоящее время, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Пропажу обнаружил один из сотрудников МО, когда проверял электросвязь на восточной стороне города.

Цена такого кабеля почти 5 тысяч рублей за метр, то есть причиненный Министерству обороны ущерб оценивается в более, чем 5 миллионов рублей.