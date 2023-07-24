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Блогер показал как выглядит один из самых густонаселенных ЖК в Китае

https://youtu.be/YuwZLyQEIh0
Опубликовано: 24.07.2023 17:00 0 205
Блогер показал как выглядит один из самых густонаселенных ЖК в Китае

Ютуб-блогер под ником CN Walking показал, как выглядит один из самых населенных жилых комплексов (ЖК) Китая, в котором проживает более полумиллиона человек.

Сам комплекс находится в центре города, там присутствует удобная транспортная система, а стоимость продуктов очень низкая из-за большого количества людей. Первые этажи - это магазины, а на верхних проживают люди.

Раньше в этом месте находились самые большие трущобы в государстве, затем большинство квартир посредством сил властей были реконструированы под комфортабельное место для жилья.

Для сравнения, в России есть всего 38 городов с населением более 500 000 человек, здесь такое количество жителей живет всего в одном квартале. 

 

 

https://youtu.be/YuwZLyQEIh0
Опубликовано: 24.07.2023 17:00 0 205
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