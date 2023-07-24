Блогер показал как выглядит один из самых густонаселенных ЖК в Китае

Ютуб-блогер под ником CN Walking показал, как выглядит один из самых населенных жилых комплексов (ЖК) Китая, в котором проживает более полумиллиона человек.

Сам комплекс находится в центре города, там присутствует удобная транспортная система, а стоимость продуктов очень низкая из-за большого количества людей. Первые этажи - это магазины, а на верхних проживают люди.

Раньше в этом месте находились самые большие трущобы в государстве, затем большинство квартир посредством сил властей были реконструированы под комфортабельное место для жилья.

Для сравнения, в России есть всего 38 городов с населением более 500 000 человек, здесь такое количество жителей живет всего в одном квартале.