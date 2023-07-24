Американский актер Джонни Депп экстренно госпитализирован

Американского актера Джонни Деппа экстренно госпитализировали в Будапеште, Венгрия, где он находится со своей группой Hollywood Vampires.

Актер не смог выступить на концерте по состоянию здоровья, а позднее выяснилось, что он был найден в бессознательном состоянии в номере отеля.

Причины произошедшего не раскрываются, однако один из членов группы сообщил, что Депп был слишком «перевозбужден» и был не в силах покинуть отель, ему, даже вызвали медика из-за опасений, что с ним могло случиться что-то серьезное.