В одной из школ в Люберцах установили «умный Кремль»

В одной из школ Люберец (Московская область) установили устройство под названием «AVK Кремль», которое представляет собой интерактивный комплекс гражданско-патриотического воспитания. Он создан при поддержке партии «Единая Россия».

Устройство стоит 375 тысяч рублей и имеет корпус в виде Спасской башни московского Кремля. В нем также есть место для того, чтобы хранить учебные материалы и «голографический» вентилятор (устройство помогающее создать объемную трехмерную картинку).

На экране «Кремля» идет видео с текстом гимна на фоне флага России.

Как подчеркнула региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Лидия Антонова, это устройство «позволяет в непринужденной форме формировать у детей чувство патриотизма и гордости за нашу страну».